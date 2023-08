Obrador defiende estrategia de seguridad en Guerrero pese a la alza de violencia

En su conferencia matutina el presidente Obrador afirmó que la estrategia de seguridad del estado de Guerrero está dando sus frutos, esto a pesar del despunte de homicidios dolosos en el estado gobernador por Evelyn Salgado.

"Puede ser que haya repuntes en algunos casos, pero ya no hay asociación delitos, ya no está mezclada, no se permite que se alimenten, que se nutra delincuencia y autoridad. Ya está pintada la raya", declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina diaria en Guerrero.

El mandatario, de nueva cuenta, culpo a gobiernos anteriores al mandato de Evelyn Salgado, por el despunte de los homicidios dolosos durante su administración.

"Estos resultados pues son anteriores a la llegada de Evelyn, pero ya son muy buenos resultados", argumentó.

Durante la rueda de prensa, el Secretario de Marina Armada de México (Semar), Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que el estado ocupa el 9° lugar en homicidios dolosos, mientras que se encuentra en 12° en extorsión y en 13° en secuestro y trata de personas.