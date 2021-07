Ocupación hospitalaria a punto del colapso en NL: Manuel de la O

La ocupación hospitalaria por pacientes covid-19, en Nuevo León está a punto del "colapso". Este martes, se reportó que el estado ya alcanzó la cifra de mil 009 pacientes internados y el Hospital Metropolitano está atendiendo casos en sus pasillos. Primero durante una visita de supervisión, que realizó a la estación Cuauhtémoc del Metro, y luego en la rueda de prensa virtual de actualización de casos, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, se refirió a la situación de los nosocomios.

"En el Metropolitano tenemos pacientes en los pasillos", reveló el funcionario estatal.

Después detalló que entre los hospitales públicos y privados, la entidad tiene una capacidad hospitalaria de mil 472 camas; sin embargo, de esas ya están ocupadas mil 009.

"Hoy los jóvenes duran mucho tiempo hospitalizados, son jóvenes fuertes que duran mucho tiempo intubados y eso nos está saturando los hospitales", mencionó.

Añadió que el panorama es crítico en todos los nosocomios de la entidad.

"En el Universitario, El Hospital San José, la Oca, el Doctors, el Hospital San Jorge. También la Sedena nos ayudó y ahorita no tenemos personal de la Sedena en el estado", compartió.

Expuso que está en desacuerdo con las autoridades federales que han minimizado la actual situación de la pandemia.

"No comparto el pensamiento de ellos: que es algo muy tranquilo, que es una ola muy leve y que las personas no fallecen. No comparto esa idea", estableció.

Incluso adelantó que esta tercera oleada se vislumbra más severa y de mayor duración.

"Esta tercera ola van a seguir aumentando los casos. Va a ser una ola mucho más duradera que las olas previas, que la primera y la segunda ola, ¿por qué razón? Porque la población vulnerable es mucho mayor", aseguró.

Afirmó que esta ola va a durar más de 12 semanas a diferencia de las otras.

.

Por covid-19 han muerto 45 niños en Nuevo León

El covid-19 le ha arrancado la vida en Nuevo León a 45 menores de edad, informó la Secretaría de Salud del estado, este martes. El titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, informó del avance del virus en la sociedad desde que comenzó la pandemia y reveló que se han contagiado 7 mil 961 menores de 18 años y han fallecido 45.

Precisó que durante la tercera ola de contagios, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 avanza rápido entre la población más joven.

"Solo el día de ayer (lunes) en Nuevo León se reportaron 113 menores de 18 años contagiados", detalló el funcionario estatal.

Indicó que desde que se presentó el primer caso de covid en el estado van 7 mil 961 reportados con la enfermedad.

"Se han contagiado menores de 1 año, 287, 10 defunciones; de 1 a 4 años, 565 contagios, 8 defunciones; 5 a 8 años, 519 contagios, 5 defunciones; de 9 a 12 años de edad, mil 025 contagios, 4 defunciones; 5 mil 570 contagios en el grupo de 13 a 18 con 18 defunciones", expuso.

La cifra de hospitalizados actualmente es de 13.

"Es conveniente cuidarlos a ese grupo vulnerable", sostuvo.

Mencionó que los niños se infectan debido a la convivencia con adultos enfermos, casi siempre de su familia, pero también se han reportado contagios en fiestas infantiles y celebraciones. Sin ofrecer más detalles, de la O Cavazos, compartió de un contagio en una guardería en el municipio de Allende, a donde dijo, ya acudió personal de la Secretaría de Salud a verificar.

Noticias sobre covid-19: México registra nuevo máximo de contagios con 17 mil 408; muertes llegan a 239 mil 79