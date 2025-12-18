Más de 145 mil mexicanos repatriados desde Estados Unidos: Olga Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO- Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Olga Sánchez Cordero informó que se registraron 145,537 repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos entre el 20 de enero, fecha en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a la Casa Blanca tras vencer a Joe Biden y endureció su política antimigratoria y el 17 de diciembre.

"Desde el 20 de enero se ha atendido a 145 mil 537 mexicanas y mexicanos, retornados desde los Estados Unidos. La funcionaria federal indicó que con "México Te Abraza" se dieron más de 846 mil servicios en los centros de atención; más de 292 mil raciones de alimentos calientes, así como más de 24 mil 300 atenciones médicas y más de 8 mil psicológicas, entre otros servicios", detalla un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Secretaría de Gobernación.

Detalles confirmados

Así también, la secretaria de Gobernación precisó que, de este total, 116,156 ocurrieron por vía terrestre mientras que 29,381 por vía aérea, en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación "México te abraza".

Asimismo, Rodríguez detalló que 99,924 personas decidieron aceptar ingresar en alguno de los centros de atención, y que por otra parte las 45.613 que rechazaron ir alguno de estos lugares "se les brinda de todas formas alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y apoyo en el traslado a su lugar de origen".

Acciones de la autoridad

En este sentido la secretaria de gobernación indicó que esta red opera con nueve centros ubicados en siete entidades, con retornos terrestres en estados fronterizos, tales como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, fronterizos con EU, y atención aérea en Chiapas y Tabasco.

Rodríguez describió que a través de la campaña "México Te Abraza" se brindaron más de 846 mil servicios en los centros de atención; así como más de 292 mil raciones de alimentos calientes, también más de 24 mil 300 atenciones médicas y más de 8 mil psicológicas, entre otros servicios.

"A través del DIF se otorgó apoyo a núcleos familiares, incluidas niñas, niños y adolescentes, atención jurídica, de salud y contra la violencia; más de 90 mil personas fueron afiliadas al IMSS por razones humanitarias y de solidaridad", precisa el comunicado.

"También se emitieron más de 56 mil copias certificadas del acta de nacimiento y CURP; a más de 85 mil personas se les entregó una Tarjeta Bienestar Paisano, por parte de la Secretaría de Bienestar, con 2 mil pesos para sus gastos de traslado a sus comunidades de origen", prosigue el texto publicado por la Secretaría de Gobernación.

Por último, más de 30 mil connacionales fueron incorporados a los programas de Bienestar.

Impacto en la comunidad

Por su parte Roberto Velasco, quien es el encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que, del total de repatriados, alrededor de 130,364 recibieron asistencia consular.

Asimismo, prosigue Velasco, se realizaron 9,322 visitas a centros de detención, es decir, un promedio de 28 al día; se brindaron 17,355 asesorías legales externas, así como 3,848 canalizaciones al programa de atención legal a migrantes, además hubo 33 casos con recursos para fianzas por un total de 146,000 dólares y 75 repatriaciones médicas.

En lo que se refiere al sorteo "México con M de migrante" este logró recaudar 115 millones de pesos, de esta cifra, 50 millones se usaron para reforzar representación legal y fianzas, y por por último 10 millones se utilizaron para visitas a centros de detención, además de recursos para apoyo humanitario y difusión preventiva, concluyó Velasco.