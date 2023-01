Padre pone a su hija a vender mazapanes por no querer estudiar

Ciudad de México.- Tanto críticas como aplausos fue lo que recibió un padre de familia cuando puso a su hija a vender mazapanes en las calles, presuntamente por no querer ir a la escuela y ya no querer estudiar.

El polémico video fue dado a conocer a través de la plataforma de TikTok, por un hombre identificado como Carlos Hernández, quien se hizo viral al haber exhibido a su hija, pues la puso de comerciante a forma de "castigo".

"¿A cuánto los mazapanes? Quiero un mazapán, ¿a cuánto los da?". La menor se acerca, con evidente vergüenza, y solo se limita a decirle, "no sé".

"Ándele ch*nguele pues, no quiere estudiar, póngase a vender, ándele, mire, entré ahí a la papelería, a vender, póngase a trabajar mazapanera. Grita: '¡Mazapanes, mazapanes!, grítale, grítale, si no, no vas a vender, grita, sino, no vas a vender: Mazapán no soy buena para la escuela, no me gusta, porque me vale madre lo que hagan mis papás, ándele voy a vender mazapanes ahora", se escucha al padre de la menor en el video.

Al escuchar a su padre, la menor no contuvo las lágrimas y soltó el llanto, pues en el mismo video se aprecia a la niña decir; "yo nunca dije que no quería estudiar".

Mientras algunos aplaudieron la forma de cómo el señor educa a su hija, otros criticaron el actuar del papá, pues cientos de internautas comentaron en el video que esa no era la manera correcta de criar a una hija.

El video original obtuvo más de 16 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok, sin embargo, le generó una ola de críticas por parte de personas, pues consideraron que estaba mal avergonzar a su hija de esa manera porque "lo iba a terminar odiando", e incluso, algunos lo acusaron de maltrato por lo que el padre decidió eliminar la publicación original de su perfil pero ya había sido compartida por otros usuarios.