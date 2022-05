Pasajera sufre la muerte de su perrito dentro de autobús; acusa negligencia

Ciudad de México. – La empresa de transportes Futura fue denunciada de presunta negligencia por una usuaria de Facebook, quien recientemente sufrió el fallecimiento de su perrito dentro de un autobús de la mencionada compañía.

Ella, reclama que su mascota, quien viajaba en la cajuela del camión que iba de Poza Rica a Ciudad de México, murió a falta de aire acondicionado, situación de la cual la chica se percató en pleno viaje, ya que sintió mucho calor durante el trayecto.

La joven no se quedó callada y fue a decirle al chofer que encendiera el clima, tratando de evitar que algo malo lo fuera a suceder al perro.

"Llevábamos poco de camino y un señor se paró a decirle al chofer que prendiera el aire acondicionado y que le subiera al clima, en un ratito yo sentía que el camión estaba muy caliente y por consiguiente yo sabía que no le iba a llegar el aire a mi perro, entonces fui a tocarle al chofer y me dijo que ya lo iba a subir, yo le dije al señor que le subiera al clima porque en efecto no se sentía el clima", narró entre lágrimas Carolina Mh.

La afectada señaló que, al llegar a su destino y luego de ver el cadáver del lomito, fue auxiliada por algunas personas que trataron de reanimar al can, quien ya contaba con signos vitales.

Hubo reclamoDespués de haber vivido la pérdida de su mascota, la joven fue con el chofer y le expresó su queja, pero éste indicó que no era su culpa, sino del equipo de mantenimiento de los camiones, quienes son los responsables de que algunas unidades no cuenten con aire acondicionado.

"Yo me siento culpable porque viaje con mi perro y no es la primera vez, han sido varias veces, y a lo mejor si el camión nos dice saben que no se puede, no podemos viajar con el perro porque no les llega aire... no sé", lamentó.