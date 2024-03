Pasajeros quedan encerrados más de 6 horas en avión en el AICM

El vuelo 624 de Delta de Aviación con destino al Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, sufrió un retraso mayor a seis horas, y dejó a decenas de pasajeros encerrados en un avión desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Así lo denunciaron usuarios afectados por redes sociales, pidiendo explicaciones a la aerolínea estadounidense, que no dio detalles de lo ocurrido.

En específico, un ciudadano norteamericano llamado Mike Brandon, fue el encargado de ofrecer el recuento de lo sucedido y cada cierto lapso de tiempo publicó lo que pasaba en el aeropuerto capitalino y con su vuelo.

"Estoy regresando de un hermoso fin de semana en la Ciudad de México. Cuando abordamos nuestro vuelo para regresar a Nueva York, inmediatamente les dieron una palmadita en la espalda por su llegada "temprana" prevista. 45 minutos después y regresamos a la puerta gracias por nada, Delta", fue la primera publicación hecha en X a las 16:35 horas de ayer lunes.

Conforme avanzó el día, Brandon siguió publicando actualizaciones y en todas ellas agradeció –de manera sarcástica- a Delta, por el retraso y eventual llegada tarde a Nueva York.

"Hora CINCO (5) en el avión, en la pista de la Ciudad de México. Delta. Hemos tomado un paquete de galletas, un paquete de pretzel y agua. Cinco horas, Siento que este es el tipo de cosas que escuchas en las noticias y no crees que sean reales. Todavía no he salido de la puerta"; reclamó el joven, quien dos horas después arremetería nuevamente contra la aerolínea.