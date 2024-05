Periodista aseguro ha AMLO que ser censurada en la Mañanera

Durante la conferencia matutina del día de voy la periodista Stephanie Palacios confronto al presidente López Obrador, pues aseguró que las autoridades han buscado sancionarla por hacer preguntas incomodas al mandatario.

Después de que el AMLO paso a la sección de preguntas y respuestas, la periodista de la agencia controlada por el gobierno ruso, Sputnik, señalo que las autoridades la castigaron por sus preguntas al mandatario, así como a otros periodistas por los mismos motivos.

"Están (los periodistas) en una lista en donde ayer que le preguntamos. Varios periodistas que están aquí se molestaron y nos pusieron hasta fin de mes porque le preguntamos. Usted ha dicho siempre que esto es un ejercicio democrático, nosotros como periodistas le preguntamos cuando están platicando. Si por esto que estoy haciendo nos van a correr de una conferencia entonces por favor le pediría que mejor me retiro", dijo la periodista.

Stephanie Palacios es una periodista que cubre las conferencias diarias del presidente López Obrador, pero también ha denunciado malos tratos por parte de autoridades de dependencias de gobierno por el mal trato que brindan a los periodistas que cubren distintas fuentes.

Uno de los casos mas conocidos fue el de la periodista Jesica Zermeño, quien después de que preguntó al mandatario sobre la filtración del numero de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times. Palacios aseguró que tras esto, la presidencia se puso en contacto con la periodistas para que no hiciera preguntas de esta naturaleza.