Pide AMLO no temer en frontera a medida migratoria de Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que ante la reciente medida migratoria de su homólogo Joe Biden, el gobierno de México estará pendiente.

El mandatario reiteró que la frontera en materia comercial no se puede cerrar y llamó a la población de las ciudades fronterizas a no preocuparse.

Vamos a estar pendientes, de todas maneras, aquí sobre este asunto. Pero, mi mensaje es que no deben de preocuparse en la frontera de nuestro País", dijo.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre cómo impactará la medida que establece restringir la entrada de migrantes y permitir un cierre de la frontera con México cuando la entrada migratoria supere los 2 mil 500 migrantes por una semana y de suspenderá cuando baje a mil 500, además de realizar deportaciones.

El cierre de la frontera que establece la medida, aclaró, "no tiene que ver con la gente de Tijuana que va y viene".

Es para lo que se conoce como migración irregular. Porque hay afortunadamente canales formales que se abrieron, que no habían, con el presidente Biden, para que el que quiera llegar a Estados Unidos lo pueda hacer con un trámite", dijo.

Tenemos muy buena relación con el presidente Biden, muy buena, y estamos constantemente comunicándonos, nosotros somos respetuosos de las decisiones que toman en Estados Unidos, tenemos que respetar las soberanías: la soberanía de Estados Unidos y la soberanía de México", indicó.

En cuanto a las deportaciones, el mandatario reiteró su petición de que sean de forma directa a sus países de origen.

Entonces, en este caso, estamos nosotros ayudando para que se acepte en los países donde ellos no tienen buena relación, el que puedan tomar medidas de deportación, aunque nosotros no quisiéramos que deportaran a nadie porque la migración no es por gusto, es por necesidad. Pero ya como toman esas decisiones y es un estado soberano, bueno, que los deportados lleguen de manera directa a sus países. Esto incluso es de más atención, cuidado, a los derechos humanos", explicó.

