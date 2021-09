Por falta de estudios; Air Canada no planea volar en Santa Lucía

Al anunciar el aumento de vuelos desde o hacia México de la aerolínea, Luis Noriega, director de ventas para América Latina y el Caribe de Air Canada, refirió que por el momento no existen estudios que confirmen la factibilidad de volar hacia el aeropuerto que construye la actual administración en Santa Lucía.

"En cuanto al Felipe Ángeles, no lo estamos contemplando en este momento, falta mucho, no está terminado. Falta hacer estudios de viabilidad y estudios de capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), entonces no está en nuestros planes", dijo en videoconferencia.

La declaración se da luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) diera a conocer que limitará poco a poco los vuelos al AICM entre 2022 y 2023 a 61 operaciones por hora, con el fin de que las aerolíneas utilicen el AIFA.

Por otra parte, Noriega indicó que luego de superarse el cierre de fronteras que se tuvo como consecuencia del tercer incremento de contagios de Covid-19 en el mundo, la empresa espera duplicar las frecuencias con México y esperan que a finales del año próximo se recupere la capacidad de asientos disponibles.

Precisó que de forma gradual todas las rutas que se tenían antes del cierre de fronteras se volverán a poner en circulación para finales de este mismo año y por el momento ya están disponibles los vuelos a distintos destinos de Canadá.

.

Requisitos para viajeros

"Las rutas a la Ciudad de México fueron de las cinco que no dejaron de operarse a nivel mundial pese a todas las restricciones del mercado canadiense, debido a la necesidad de atender el tráfico de negocios esenciales, estudiantes y visitas de familiares de primer grado", puntualizó Noriega.

Agregó que para poder viajar a Canadá es necesario que los pasajeros mexicanos tengan una prueba PCR negativa a Covid-19, además de contar con el esquema completo de vacunación de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson.