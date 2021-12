Porfirio Muñoz Ledo da dura critica a Morena

El ex diputado recibió el más alto reconocimiento por parte de MC y aprovechó la ceremonia para poner en duda su futuro con Morena, además de augurar el "desgajamiento" del gobierno actual en menos de dos años

INFOBAE.- Después de que Porfirio Muñoz Ledo perdiera la presidencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) frente a Mario Delgado a finales del año 2020, mucho se habló sobre su futuro, aunque actualmente se ha mantenido como militante en el partido guinda.

No obstante, este domingo realizó una dura crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su autodenominada Cuarta Transformación (4T) durante una ceremonia con Movimiento Ciudadano (MC) que le entregó la "Medalla al Mérito Ciudadano, Benito Juárez García´', máxima condecoración de esta fuerza política.

Momentos antes, el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, detalló los objetivos que su partido pretende analizar, buscar y desarrollar con miras a los próximo años, así como para las elecciones estatales y federales que se avecinan, de las cuales Muñoz Ledo será orientador debido a su "amplia experiencia".

"Para sistematizar la agenda socialdemócrata y posicionarla públicamente, Movimiento Ciudadano integró un comité promotor con el mandato de definir objetivos, estrategia, agenda, alcances y actividades, así como a las personalidades y organizaciones identificadas con la izquierda democrática en México y el mundo, que sean referentes para el impulso del proyecto El Futuro es Socialdemócrata´', informó Delgado.

Posteriormente, señaló que la elección de Muñoz Ledo fue debido a su constante participación en la historia democrática del país, así que orientará "nuestro trabajos en virtud de su amplia experiencia política y de su invaluable vocación histórica y personal con la socialdemocracia mundial".

En un breve encuentro con los medios, el ex diputado destacó que tiene una relación cercana con Movimiento Ciudadano, aunque continúe dentro de las filas de Morena. No obstante, con la frase "ya saben cómo están los bollos", no descartó un cambio partidista.

"Tenemos una relación muy cercana. Yo soy muy partidario de un partido social demócrata y quiero ayudarlos. Creo que esta visión internacional les puede ayudar. Ya me dirá él en qué quiere que los ayude. Yo sigo siendo de Morena, miembros, pero ya sabes cómo están los bollos", declaró.

Acerca del actual gobierno encabezado por López Obrador, aseguró que "algo teme" respecto a los últimos meses, pues busca refrendar su poder con actos masivos públicos; además de que auguró su "desgajamiento" antes de que se cumplan dos años.

"No es un prodigio de popularidad sino de organización, algo teme y lo lamento, yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de manera que ya no es prematura, sabiendo además que el nivel de concentración de poderes que existe en México no es ni heredable ni repetible, que por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones este régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse en los próximos meses, antes de que se cumplan dos años", mencionó.

Posteriormente, cuestionó al país y a sus políticos por las decisiones y acciones próximas en un contexto globalizado, misión, dijo, que deben cumplir todos los mexicanos, especialmente la generación actual.

"¿Cuál será la función del Estado en un mundo globalizado y dominado por la cibernética y las telecomunicaciones? ¿Cómo se organizarán los poderes públicos en un mundo que requerirá el concurso de los poderes subnacionales, de los estados, y de los integrantes de la sociedad? Esa es la respuesta que debemos encontrar: el México que viene en un mundo globalizado. Esa es tarea de todos y para todos. Es la tarea de esta generación de mexicanos´', sentenció.