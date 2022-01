Positivo a COVID el gobernador de Puebla

PUEBLA, PUEBLA. – Tras resultar positivo al COVID-19, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó este lunes que su estado de salud es óptimo y seguirá trabajando desde casa.

En conferencia de prensa virtual el mandatario afirmó que se encuentra en aislamiento en su casa y siguiendo las medidas recomendadas por el médico.

"Quiero informar que me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus, estoy en mi casa, la casa de ustedes trabajando, no tengo ningún síntoma por el cual esté alterada mi salud, me siento muy bien, estoy oxigenando bien, temperatura bien, estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy leves de este padecimiento".

Barbosa destacó que la sociedad debe atender los protocolos sanitarios para reducir al mínimo la posibilidad de contagio y adelantó que mientras lleve su confinamiento estará trabajando desde vía remota, utilizando reuniones virtuales.

"Hay que cuidarnos más, no bajar la guardia, hay muchas personas que tenemos que seguir trabajando del diario inclusive en este momento aquí confinado en mi hogar y todo por zoom y lo hacemos con el ánimo de que las cosas sigan mejor". Fue el pasado viernes cuando el gobernador Miguel Barbosa inició el confinamiento, pues su conferencia matutina diaria la realizó desde su casa y no en su oficina de despacho en Casa Aguayo, sede principal del gobierno estatal. Con información de Milenio.