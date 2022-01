Positivo a COVID gobernador de Jalisco

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó que dio positivo a una prueba de COVID-19, que se realizó ayer, debido a que le notificaron que algunas personas con las que tuvo contacto en los últimos días estaban contagiadas.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario estatal dijo que le sorprendió resultar positivo a la enfermedad, pues el viernes dio negativo a una prueba que se realizó tras reunirse con su gabinete y hasta el momento no ha tenido síntomas.

"Ayer por la tarde me comentaron de un casos de unos compañeros con los que estuve en contacto que salieron positivos, por eso me hice una prueba ayer por la tarde noche, de la cual me pasaron los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a COVID.

"Me sorprendió la noticia ´porque no tengo ningún síntoma, estoy bien, de hecho acababa de hacerme una prueba el viernes y salí negativo, he estado monitoreando ese tema permanentemente, pero bueno hoy salí positivo", dijo en el video.

Destacó que su hija también resultó positiva a COVID-19; sin embargo, se siente tranquilo y confía en que estarán bien, pues insistió en que ambos no tienen ninguna molestia.

"Estoy tranquilo, me voy a quedar a trabajar aquí, encerrado en casa, vamos a estar al pendiente de los asuntos de Jalisco.

"Confío en que voy a estar bien, estoy tranquilo porque insisto no tengo ningún tipo de dolor ni molestia. Mi hija Natalia también resultó positiva y está igual muy bien", agregó

Enrique Alfaro mencionó que continuará con sus labores a distancia y continuará informando sobre su estado de salud. Con información de Milenio.