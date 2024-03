Presidencia baja entrevista de AMLO con Inna Afinogenova de canales oficiales

Después de la orden del INE emitida ayer, la Presidencia de la República retiró de sus canales oficiales de YouTube la entrevista del presidente Andrés Manuel López Obrador con la periodista Inna Afinogenova de Canal Red. Esto ocurrió debido a su posicionamiento sobre temas electorales y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Actualmente, el enlace en YouTube que antes alojaba este video muestra el mensaje "Video no disponible. Este video es privado". En los canales oficiales de López Obrador en YouTube y Facebook, solo se encuentra un "short" de la entrevista, que dura poco más de un minuto.

Hasta ayer, esta entrevista en el canal oficial del presidente López Obrador tenía 3.1 millones de visitas.

Este jueves, al ser informado de esta decisión del INE, el presidente López Obrador acusó "censura" del órgano electoral y adelantó que impugnará esta decisión ante el Tribunal Electoral (TEPJF).

Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Inna. Todavía no nos han notificado. Ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial. ¿No es así? ´Mientras no te notifiquen...´

"Es una buena entrevista que me hizo esta periodista Inna. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España. Y porque hablamos de lo que me pregunta y ahora resulta que quieren que la baje. ¡Censura!"

"Es lo que habla de Claudia Sheinbaum", se le señaló.

Pues es que ella me pregunta (...) No hablamos de eso. Está bastante vista la entrevista porque hasta lo comento, me dejó como un limón exprimido, porque me preguntó de todo, sí. Pero ahorita me están informando que ya la censuraron, nada más que podemos acudir al Tribunal, ¿verdad? Sí, se va a recurrir. Sí, y nos va a dar tiempo, ya tácticas dilatorias, o sea, ya estamos igual. ¡Qué barbaridad!", respondió.

La Comisión ordenó la eliminación o modificación de esta entrevista en los canales de Facebook y YouTube del presidente, así como de la página oficial en un plazo máximo de seis horas a partir de la modificación, al advertir preliminarmente expresiones que podrían afectar la contienda.

Sin embargo, declaró improcedente bajar el contenido de las plataformas de Canal Red, por tratarse de una expresión de actividad periodística, ni de la cuenta de X del presidente porque no se encontraron las expresiones denunciadas.

Los partidos PAN y PRD denunciaron esta entrevista al acusar que el presidente López Obrador realizó manifestaciones que podrían vulnerar los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad en el proceso electoral 2024, así como uso indebido de recursos público.