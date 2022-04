Presunto feminicida de María Fernanda sería un ex compañero de trabajo

Monterrey.- Raúl Alfredo "N", el hombre detenido por ser el presunto feminicida de María Fernanda Contreras sería su ex compañero de trabajo, así lo dio a conocer Luis Carlos Contreras, padre de la joven.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, el hombre compartió que el rostro del supuesto asesino de su hija le parecía familiar por haberlo visto en alguna fotografía tomada en una oficina.

Además, en la entrevista reveló que María Fernanda había pactado verse con el implicado, quien iba a revisar un automóvil; también señaló que el sujeto le debía dinero a su hija y ese día iba a hacerse el pago de la deuda.

"Intenté comunicarme a la fiscalía pero no enlazó la llamada no he tenido la oportunidad; no se nos ha avisado de manera oficial la información. Se me hace conocido Raúl, una referencia de ese contacto que mi hija iba a ver.

"Era un ex compañero de trabajo, el cual yo nunca conocí, por ahí compartieron alguna imagen, de esas selfies que se toman en las oficinas. Esa persona iba a ver un coche y ella lo iba a acompañar, le debía un dinero a mi hija y ese día se iba a hacer el ajuste", dijo el padre de María Fernanda.

Raúl Alfredo "N" de 26 años, fue detenido la tarde de este martes en el municipio e Francisco I. Madero, en Coahuila, donde según las autoridades neoleonesas habría intentado esconderse para no enfrentar la justicia.

El hombre fue trasladado desde el vecino estado hasta las instalaciones de la fiscalía de Nuevo León, para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Una vez se cumpla con este proceso, se programará una audiencia inicial en la que se atribuirá el delito mencionado; esta podría realizarse entre miércoles y jueves.