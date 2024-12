Prohibición de comida chatarra en escuelas: una medida de salud pública

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una medida histórica que busca eliminar la venta de comida chatarra en las escuelas del país, con el objetivo de promover una alimentación saludable entre niñas y niños.

En un video publicado por UNICEF México, Sheinbaum explicó que la medida se implementará a partir de 2025 y tiene como eje central el bienestar de los estudiantes, fomentando hábitos alimenticios más saludables.

Productos prohibidos: Todos aquellos con sellos de advertencia octagonales negros (por exceso de azúcares, grasas saturadas o sodio) no podrán ser vendidos ni promovidos en las escuelas .

Todos aquellos con sellos de advertencia octagonales negros (por exceso de azúcares, grasas saturadas o sodio) no podrán ser vendidos ni promovidos en las . Alternativas saludables: La mandataria animó a las familias a optar por alimentos más nutritivos como frutas, verduras y platillos tradicionales mexicanos, como los taquitos de frijol, en lugar de frituras o pastelitos con altos niveles de azúcar.

Las instituciones educativas tendrán 180 días hábiles, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para ajustar sus prácticas.

Si bien no se prohibirá que los estudiantes lleven comida chatarra de sus casas, Sheinbaum subrayó que no es una práctica recomendable.

"No te van a castigar, pero no debes de comer ni papitas ni refrescos porque le hacen mucho daño a la salud. De vez en cuando, está bien, pero no a diario", señaló.

México enfrenta serios desafíos de salud pública relacionados con la alimentación:

Altos índices de obesidad infantil.

Incremento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión en edades tempranas.

Sheinbaum destacó que el objetivo es garantizar un futuro saludable para las niñas y niños del país, reduciendo los riesgos asociados a una dieta poco balanceada.

Esta decisión ha generado reacciones diversas, pero organizaciones como UNICEF han respaldado la iniciativa, subrayando su importancia para combatir problemas de salud pública y promover una alimentación balanceada desde la infancia.

Con esta medida, México busca convertirse en un referente en la lucha contra la obesidad infantil y la promoción de la salud escolar.