Promete AMLO instalar más módulos para regularizar carros "chocolate"

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. – A un mes de que venza el decreto que permite la regularización de autos de procedencia extranjera, nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, declinó contestar si se ampliaría o no el plazo para la nacionalización de carros chocolate, sin embargo, si prometió que aumentarían los módulos.

Hoy viernes, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el marco de la conferencia de prensa Mañanera informó que al 18 de agosto, más de 373 mil vehículos habían sido regularizados a través de este programa promovido por la 4T.

Antes de concluir su conferencia de prensa Mañanera, y pregunta expresa sobre si se ampliaría el plazo o el decreto de regularización de autos de procedencia extranjera, AMLO criticó a los mexicanos por dejar este trámite hasta el final, sin embargo, el reportero le señaló que el problema son la falta de módulo y el deficiente sistema del REPUVE.

El presidente nuevamente no quiso contestar sobre si se ampliará o no el plazo para regularizar, al momento de que pidió a los mexicanos a no dejar las cosas para la última hora.

"No lo puedo decir, porque si hay tiempo, hay que ir porque a la mejor ya no va haber ampliación. Todos tenemos la mala costumbre de dejar todo para lo último...Faltan muchos, pero lo van dejando y lo van dejando".

Sin embargo, AMLO dijo que sí tomaría cartas en el asunto, sobre los problemas burocráticos que le reportaron esta mañana. "Voy a ampliar el número de sitios (módulos) y que no falle la plataforma", prometió.

El presidente señaló que sí se ampliará el plazo, "no vamos a terminar nunca" de regularizar los autos de procedencia extranjera.

Y es que en Coahuila, pero en particular en Monclova, varios sectores se han manifestado en contra del deficiente programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, el cual consideran un rotundo fracaso, por la lentitud y mala organización con la que se operó en la región centro.

Esta situación propició que solo un mínimo porcentaje, -menor al10% de carros chocolate-, se pudiera beneficiar, agotándose las citas que otorga el sistema del