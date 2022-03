Propone AMLO eliminar a los legisladores plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO. – En su conferencia Mañanera, Andrés Manuel López Obrador, anunció que como parte de la iniciativa de Reforma Electoral, propondrá la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales; asimismo que se baje el presupuesto para los procesos electorales al 50%.

Y es que para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los que se oponen a su Reforma Electoral que anunció ayer, son "los que desprecian al pueblo" e insistió en que los consejeros y magistrados electorales de México, deben ser elegidos por votación democrática.

En la conferencia Mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador dio más información sobre la Reforma Electoral y señaló que dentro de la iniciativa de ley que presentará después del 10 de abril, se incluirá también la propuesta de que se desaparezcan los curules plurinominales.

Como primer punto, reiteró su propuesta de que los magistrados y consejeros electorales de México, sean elegidos por votación democrática, que "sean ciudadanos verdaderamente independientes y de inobjetable honestidad".

Como segundo punto, López Obrador señaló que el INE es el organismo electoral más caro del mundo, pero es al que menos confianza los ciudadanos le tienen, por lo que apuntó que en su iniciativa propondrá que se le reduzca el 50% de los recursos federales asignados.

Como tercer punto, dijo que en su Reforma Electoral propondrá la desaparición de los diputados y senadores plurinominales. "¿Para qué tantos diputados o tantos senadores? Estoy proponiendo eso, la eliminación... Va estar bien, espérense".

Más adelante en su Mañanera, AMLO señaló que en su iniciativa también propondrá la desaparición de varios organismos electorales lo cuales, desde su punto de vista, duplican funciones,

Señaló que esta Reforma Electoral, se presentará una vez que concluya la Consulta de Revocación de Mandato, que se realizará el 10 de abril. "Vamos a esperar a que se presente, aquí se las voy a dar a conocer, nada más estoy esperando que pase lo del 10 de abril".

Abundó que buscará la forma de que no se viole ninguna norma, "si nos piden que no se trasmita, no lo trasmitiríamos, les invitamos a ustedes nada más a la mejor tampoco, lo hacemos encerrados y ya después que pase, o a la mejor lo hago aquí en la Mañanera", sostuvo.