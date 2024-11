Proponen jornada laboral de 6 horas diarias para estos trabajadores

El senador del Partido Verde por el Estado de Nuevo León, Waldo Fernández González, presentó una iniciativa ante la cámara alta para que los trabajadores que tengan hijos con capacidades diferentes o estén en el espectro autista, se benefician de tener una jornada laboral flexible de 6 horas al día.

Esta iniciativa busca modificar el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo y al artículo 24 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Este proyecto busca que empleado y empleador, puedan llegar a acuerdos para establecer horarios de entrada y salida, para poder garantizar el desarrollo de menores de edad con capacidades especiales o que presenten alguna condición del espectro autista.

El diputado señala que debido a que no existe una ley que proteja a los cuidadores de menores con disparidades diferentes, provoca que estos no puedan seguir con un empleo o bien, tienen que descuidar al menor por no poder seguir con sus cuidados.

En la actualidad, en México no existe ningún programa público ni privado que brinde flexibilidad a los trabajadores para atender a sus hijos o a personas mayores que requieren cuidados especiales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 7 millones 168 mil 178 personas con discapacidad o alguna condición mental. De esta cifra, 13% son infantes.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, señalo que la ansiada iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas se podrá dar de manera gradual.