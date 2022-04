Que pase el papá de Debanhi; estará hoy en el programa de Laura Bozzo

Monterrey NL.- El padre de Debanhi Escobar, encontrada sin vida el pasado jueves en una cisterna del Motel Nueva Castilla, ubicado en Escobedo, hablará de lo sucedido con su hija durante el programa "Que pase Laura", de la polémica conductora Laura Bozzo.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la peruana dio a conocer la noticia.

Hoy en exclusiva para que pase laura el papá de Debanhi Escobar nos contara su versión de una historia que conmovió Mexico y que un principio quisieron hacer pasar como accidente

— Laura Bozzo (@laurabozzo) April 25, 2022

El programa comienza a partir de las 17:30 horas a través de Imagen Televisión.

Este lunes 25 de abril el padre de Debanhi Escobar, criticó que el Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, no supo delegar el despliegue de autoridades durante la búsqueda de su hija, cuyo cuerpo fue encontrado el jueves en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla en Escobedo.

Rinden homenaje a Debanhi en la Facultad de Derecho

Durante el homenaje brindado por la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL a Debanhi, el señor Mario declaró que mismo fiscal le aseguró que si hay un culpable, deslindarían responsabilidades.

"Tengo que decirlo, ustedes vieron todo el despliegue que tenían, que el fiscal en turno no haya sabido aprovechar la oportunidad para delegar y hacer bien su trabajo eso es otra cosa.

"Y si hay algún culpable en ese aspecto, me dijo el licenciado Gustavo, vamos a deslindar responsabilidades. Que después de 4 veces de estar en ese inmueble, me dicen a la quinta vez; ´Hay un cuerpo´, ¡No me digas eso! No juegues con mi inteligencia, discúlpame, somos gente preparada, aunque nos vean humildes, somos gente con estudios, ¡No pueden decirme eso!", declaró el papá de Debanhi. Con información de ABC Noticias.