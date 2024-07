Caso Paola Andrea: ¿Quién es Liriko Wan, señalado por el chofer de DiDi?

Liriko Wan fue señalado como presunto implicado en el caso Paola Andrea junto a Jacob "N", por Sergio "N", chofer de DiDi que se entregó mientras era buscado como sospechoso de la muerte de la joven desaparecida en un viaje con él.

Liriko dedicó varias respuestas ante las acusaciones que lo relacionaban con la muerte de la joven en Mexicali y aseguró que lo estaban "discriminando y difamando" en el mejor momento de su carrera como rapero.

¿Quién es Liriko Wan? Respondió a acusación de Sergio "N"

Liriko Wan posee perfiles en redes sociales como músico, donde mostró el impacto de sus canciones a lo largo de 15 años de carrera. En sus números destacó en marzo que buscaba alcanzar los 100 millones de vistas en su canal de YouTube, al que sube sus temas que suelen abordar desde las críticas por "malas apariencias", el consumo de mariguana y la vida en las calles en medio de la delincuencia.

En sus letras suele plasmar el sentir al experimentar con sustancias con la que algunos de sus seguidores se han identificado, o las comparaciones que suelen hacerle con el Diablo.

A veces no me doy cuenta lo que provocó, por culpa de Cristina me anda patinando el coco. Si sigo fumando, me voy a quedar bien loco; lo perdí todo por un foco", dice el artista en una de sus letras.

Algunas de las canciones de Liriko Wan se titulan:

Princesa de Hielo

Fumando Soy Feliz

El Diablo en Persona