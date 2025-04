México fue el país más espiado con Pegasus en 2019 durante el gobierno de AMLO, revela R3D

Ciudad de México.– Una investigación revelada este lunes por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) destapó que, entre abril y mayo de 2019, 456 personas en México fueron víctimas de espionaje con el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, en pleno sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La información proviene de documentos judiciales presentados en el juicio entre WhatsApp y NSO Group, donde la aplicación de mensajería expuso un listado detallando el país de origen de 1,233 víctimas de Pegasus. México aparece como el país con más personas espiadas en ese periodo, seguido por India (100) y Baréin (82).

Un espionaje sofisticado que usó vulnerabilidades de WhatsApp

El espionaje se habría realizado aprovechando una vulnerabilidad de seguridad en WhatsApp, específicamente en dispositivos con el sistema operativo Android. Esta brecha permitió que el spyware Pegasus infectara los teléfonos sin necesidad de que las víctimas realizaran alguna acción como dar clic o abrir enlaces sospechosos.

Pegasus es conocido por su capacidad de acceder a mensajes, llamadas, cámara, micrófono, archivos y ubicación en tiempo real, lo que lo convierte en una herramienta extremadamente intrusiva.

La R3D aseguró que este hallazgo representa una prueba contundente de la escala del espionaje estatal, el cual ha sido sistemáticamente negado por las autoridades mexicanas. "El número de ataques correspondientes a México representa el 37% del total de los incidentes documentados", señala la organización.

México, cliente de NSO Group

Durante la audiencia judicial, representantes de NSO Group confirmaron que México era uno de sus clientes en aquel momento, lo cual refuerza la teoría de que el espionaje ocurrió bajo el conocimiento y consentimiento del gobierno mexicano o alguna de sus instituciones.

Cabe mencionar que Pegasus solo puede ser vendido a gobiernos bajo autorización del Ministerio de Defensa de Israel, lo cual descarta que particulares o empresas privadas puedan adquirir este tipo de tecnología sin aprobación estatal.

El Ejército Espía: antecedentes del uso de Pegasus

No es la primera vez que México aparece involucrado con Pegasus. En 2022, la investigación periodística Ejército Espía, realizada por organizaciones y medios nacionales e internacionales, reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había suscrito un contrato para un "Sistema de Monitoreo Remoto de Información" con la empresa Comercializadora Antsua, que tiene los derechos exclusivos de distribución de Pegasus en el país.

Más grave aún: la investigación señaló que el operador final del software espía era el Centro Militar de Inteligencia, una agencia de carácter secreto que ha sido negada en múltiples ocasiones por la Sedena.

AMLO: "No espiamos a nadie"

Frente a estas acusaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó en repetidas ocasiones que su administración realizara labores de espionaje.

En una conferencia de prensa ofrecida en 2023, AMLO fue tajante:

"Nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie. Pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas. Eso es lamentable, pero no es fácil de encontrar a quienes escuchan".

A pesar de esta postura, las revelaciones documentadas por WhatsApp y ratificadas por NSO Group contradicen el discurso oficial. Incluso sugieren que el uso de Pegasus no solo no fue erradicado, sino que persistió bajo su mandato.

¿Quiénes fueron espiados?

Aunque R3D no ha revelado los nombres específicos de las personas espiadas en 2019, existen antecedentes que permiten inferir el perfil de las posibles víctimas:

Periodistas críticos

Defensores de derechos humanos

Activistas sociales

Integrantes de la oposición política

Miembros de la academia o la comunidad científica

Este patrón coincide con las investigaciones anteriores del Citizen Lab y de otros organismos internacionales, que han documentado el uso de Pegasus como herramienta para la persecución política y el silenciamiento de voces incómodas.

WhatsApp como actor clave

En el litigio internacional contra NSO Group, WhatsApp se presentó como parte afectada y como defensora de sus usuarios. La plataforma acusó a la firma israelí de vulnerar la seguridad de su aplicación y de facilitar el espionaje de ciudadanos de múltiples países.

La empresa, propiedad de Meta (antes Facebook), entregó al tribunal un listado encriptado de números de teléfono que fueron blanco de Pegasus, lo que permitió a organizaciones como R3D desencriptar y localizar las víctimas mexicanas.