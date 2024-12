Reformas aprobadas enfrentan trabas para avanzar

Cuatro reformas a la constitución no han sido implementadas debido a que estas no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación o bien, porque la Cámara de Diputados y Senadores, no han declarado la valides de las mismas, atrasando sus efectos.

La primera afectada es la reforma para el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual, busca entregar mas poder a esta secretaria para implementar planes de seguridad en todo el país.

Esta reforma fue aprobada el 27 de noviembre, pero hasta la fecha no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La segunda es la reforma a la prisión preventiva oficiosa, la cual busca extender los crímenes a los que se puede aplicar esta medida. Aprobada el 3 de diciembre pero no a sido publicada en el DOF.

La tercera es la prohibición a los vapers y el fentanilo, pero ninguna de las cámaras aprobó su validez.

Y por último, la más importante de todas, la reforma al salario mínimo, para que esta sea igual o superior a la inflación del país, una de las promesas de campaña de la presidenta Sheinbaum. Esta no ha sido declarada válida por ninguna cámara.