Reitera López Obrador que bloqueo a Cuba viola los DH

Nación

El presidente destaca que pese a votos en la ONU para levantar el embargo a la Isla, éste se mantiene; llama a naciones que votan en contra de esto a reflexionar sobre su decisión

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su desacuerdo al bloqueo económico a Cuba, pues consideró que esto es "es violatorio a los Derechos Humanos y contrario a la fraternidad universal".

Desde Palacio Nacional, el mandatario recordó que pese a que la mayoría de los países representados en las asambleas de la ONU vota en contra del embargo de Estados Unidos contra la Isla, éste se mantiene.

"Consideramos que no debe haber bloqueo. Es interesante porque en la ONU, cuando se trata este asunto, la inmensa mayoría de los países vota en contra del bloqueo, pero una mayoría muy significativa, entonces son pocos los que votan a favor y como son votos que no sólo cuentan, sino que pesan, se convierten en vetos y por eso no procede el que la mayoría esté a favor de quitar el bloqueo", dijo.

Cabe destacar que el pasado 23 de junio, una nueva resolución que pide el fin del bloqueo se suma a las 28 adoptadas anualmente desde 1992.

Lo anterior luego de que en la Asamblea General de las Naciones, con 184 votos a favor, con Estados Unidos e Israel en contra y las abstenciones de Colombia, Brasil y Ucrania, se pronunció de nueva cuenta para rechazar el bloqueo a Cuba.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, entre abril de 2019 y diciembre de 2020, en plena pandemia, el bloqueo causó daños por 9 mil 157 millones de dólares a aprecios corrientes; en tanto, las afectaciones ocasionadas en más de 60 años suman 147 mil 853 millones de dólares.

Por lo anterior, López Obrador llamó a quienes se oponen a levantar el bloqueo a Cuba a reflexionar sobre esto, ya que la medida es violatoria de los Derechos Humanos.

Considero que quienes se oponen a quitar el bloqueo deberían reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie ni cercar a nadie, tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma, diría que es violatorio a los DH y contrario a la fraternidad universal", sostuvo.

Reiteró además su llamado a que no haya injerencias en el conflicto de Cuba, que se respeten los principios de autodeterminación de los pueblos y que se impulsen soluciones pacíficas.

¿QUÉ ES EL BLOQUEO A CUBA?Las primeras sanciones económicas que Estados Unidos impuso a Cuba fueron en 1960 con el freno a las importaciones de caña de azúcar desde el país caribeño; no obstante, durante el mandato de John F. Kennedy, en 1962, el embargo se formalizó y a lo largo de los años no sólo se abarca lo financiero, también el comercio y lo económico.

Lo que significa este embargo económico a la Isla es que existe una restricción en la compra y venta de mercancías; asimismo prohíbe a empresas estadunidenses invertir en esa nación.

Además incluye una limitación de las transacciones de Cuba con otras naciones debido a que éste no puede usar dólares para el comercio, medida que fue criticada por López Obrador esta mañana.