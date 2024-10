René Franco lanza entrevista con Adrián Marcelo sobre 'la verdad' de LCDLF

Luego de una larga espera, René Franco estrenó ayer la entrevista que le hizo a Adrián Marcelo, sobre la presunta verdad de su participación en La Casa de los Famosos México, tras su polémica salida.

Los comediantes generaron controversia hace unos días y desataron rumores de un posible problema entre ellos, luego de que el regiomontano revelara que no compartía el mismo punto de vista con el ex panelista del reality show y no le liberaba el material completo.

"Me entrevistó René, pero no se puede cotorrear así, porque como que no agarra la onda. Me dice: ´es que no sabes nada de televisión´ y yo no quiero saber de tele wey. Es que para qué quiero saber de eso si aquí (en redes sociales) tenemos nuestra tele. Eso es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20?, le dijo el influencer a Iván Fematt.

Adrián Marcelo revela datos inéditos del reality

Sin embargo, luego del temor sobre si iba a poder lanzar la entrevista, René Franco pudo publicar el video completo en su canal de YouTube, de su programa 'La Taquilla'.

El exconductor de SNS reveló información inédita de su estadía y juego en el programa, que no ha dicho en ninguno de sus podcast.

Marcelo reveló que no fue fácil para él conectar con sus compañeros del cuarto Tierra, debido a que no tenían cosas, ni pensamientos en común.

"Muy temprano me di cuenta de que no me iba a llevar bien, no encontraba o había mucho click, tenía que ceder mucho para encontrar puntos en común con una Sabine, por ejemplo, mujerón, pero con un ego muy amplio en el cual no vamos a hablar de tú a tú, a sí igual con mis demás compañeros", reveló.

"Teníamos opción de ir con Gaby, la psicóloga que me cayó muy bien cuando la conocí antes de entrar, porque antes de entrar necesitas platicar con la psicóloga de Endemol y la realidad una mujer muy preparada, una plática espectacular, pero no me permitía acudir al psicólogo en la casa porque sabía que me iba a tocar el corazón, me iba a ablandar, mezclar pensamientos y yo quería seguir jugando a ese villano que estaba jugando"

Adrián Marcelo señaló que no se arrepiente de haber participado en La Casa de los famosos ni del juego y las decisiones que tomó, argumentando que gracias a su papel de villano, el Team Mar tuvo éxito.