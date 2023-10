Reporteras se agarran a golpes en plena entrega de reconocimientos en el Congreso de Sonora

Mientras el Congreso de Sonora entregó la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses, donde reconoció a las mujeres del estado por su trayectoria y obra, dos reporteras se enfrascaron en un pelea, que mancillo el magno evento.

Las "peleoneras" fueron Erika Llaguno y Mirtha Castro, quienes fueron separadas por hombres que estaban cerca. Mirtha Castro afirmó que esta era grabada por Erika, por eso inició la trifulca.

Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo!!!

Así las cosas en el Congreso de Sonora @CongresoSon pic.twitter.com/xqxt7UEfsA — El Gorila BBQ (@elPho3niX) October 17, 2023

"Me ofendió, ella me ofendió, ella me arrebató el teléfono", grita Mirtha Castro, mientras es separada de su compañera periodista, que dice: "Me está grabando sin mi consentimiento"

"Si hay algo que he aprendido en la vida es a defenderme de esas escorias", agrega Castro, mientras intenta guardar compostura. Y finalmente grita: "Ahorita me la voy a agarrar allá afuera".

De acuerdo con los reportes de prensa local, todo empezó porqueLlaguno señaló a Castro de ir de oficina en oficina pidiendo dinero, por lo que fue la primera en argumentar que dejaba en mal el nombre de los demás periodistas.

Castro pidió pruebas de las acusaciones, por lo que al acercarse a la otra mujer, ésta le arrebató el teléfono móvil donde se dijo, estaban los videos que demostraban la solicitud de dinero.

Hasta ahora se desconoce si alguna de las dos periodistas fue sancionada por la pelea en el Congreso de Sonora.