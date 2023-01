Respalda AMLO a Guadiana como candidato de Morena en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su respaldo a Armando Guadiana Tijerina como el político que ganó las encuestas de Morena a la gobernatura de Coahuila y señaló que posiblemente mañana anuncie el remplazo del subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

"No he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila, no se porque partido, eso es lo que tengo como información y como cualquier ciudadano está en su derecho", señaló el presidente durante la conferencia de prensa Mañanera.

Asimismo, el presidente anunció: "Desde luego si va a ser candidato ya no va a trabajar con nosotros, ya no va desempeñarse como subsecretario".

Y es que al aún, subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, hoy jueves cumplió tres semanas de no acudir a presentar su sección "Cero Impunidad" en la que leía el reporte del trabajo de las fiscalías estatales todos los jueves en las conferencias de prensa mañaneras.

El presidente señaló que una vez que se confirme que Mejía Berdeja, será abanderado de algún partido político, mañana mismo se anunciará quien ocupará su lugar en la subsecretaria de Seguridad y también se hará cargo de la sección "Cero Impunidad".

"Yo apoyo, para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad, yo apoyo a quien participa en una encuesta y gana, el que gana ese merece ser apoyado, porque es un asunto, aunque partidista es estatutario y se decide hacer una encuesta y él que gana la encuesta ese es el que debe de recibir el apoyo", dejó en claro López Obrador, sobre la candidatura de MORENA por la gubernatura de Coahuila.

En un claro distanciamiento con Mejía Berdeja, López Obrador aseguró que en los últimos días, no ha tenido comunicación alguna con él, y apunto: "esta en su derecho y es libre, no tiene ningún impedimento, nada más que sí ya no podría estar como subsecretario".

Andrés Manuel López Obrador, reiteró nuevamente en su conferencia de prensa Mañanera: "Yo apoyo a quien ganó la encuesta. Porque si no lo digo se presta a no sé cuantas interpretaciones".

Finalmente le mando un claro mensaje a Mejía Berdeja: "Esto no una cuestión de que somos compañeros. No. Estamos en un proceso de transformación, lo más importante es eso. Buscar el cambio verdadero en el país y no es un asunto de que yo tengo este deseo y nada más soy yo, somos millones, lo más importante es la transformación, es México".