Responde AMLO a Pedrito Sola

TLAXCALA, TLAX, - En su conferencia Mañanera, el presidente AMLO, invitó al conductor Pedrito Sola a participar en la consulta ciudadana de revocación de mandato y aseguro, no ser un ambicioso vulgar y estar dispuesto a renunciar si no tiene el apoyo del pueblo.

Durante la extensa conferencia de prensa Mañara, la cual se prolongó por más de tres horas, que encabezó AMLO en Tlaxcala y sin citar el nombre especifico de Pedrito Sola, conductor del programa de Televisión Azteca, Ventaneando, López Obrador dijo que escuchó el mensaje de un comunicador de 75 años de edad "y que nunca había visto una situación tan crítica en México y que era un caos todo".

El mensaje que posteó Pedrito Sola, en su cuenta de Twitter, el cual posteriormente eliminó, señala textualmente:

"Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo voy de salida, ¿pero y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución.

En respuesta a Pedidito Sola, AMLO señaló que con la consulta de revocación de mandato, se dará la oportunidad a los mexicanos de no ratificar a un gobierno que propicie caos, y que ponga orden.

"Esa oportunidad se va a tener con la consulta, porque se les vas a decir quien es el responsable del caos", reiteró.

AMLO señaló que la consulta ciudadana, es una oportunidad para que los ciudadanos califiquen su gobierno, "es una forma pacífica, legal, legitima de dirimir nuestras diferencias".

"Es una gran oportunidad, sí no están de acuerdo, a votar y para afuera el presidente. Ahora sí, hay quienes piensan que no es así como él lo señala, entonces van a votar para decir que siga el presidente".

Dijo que quien manda en la democracia es el pueblo. "Yo no soy un ambicioso vulgar. Yo no voy a encapricharme. Sí yo no tengo el apoyo del pueblo, no puedo seguir gobernando. No se puede gobernar sin el respaldo del pueblo. Un gobernante que no tiene el apoyo del pueblo, es como una hoja seca".