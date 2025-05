Restos de Porfirio Díaz no regresarán a México: INAH

En la conferencia de prensa matutina de hoy, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, descarto que se busque la repatriación de los restos del expresidente Porfirio Díaz, que se encuentra en Francia.

Diego Prieto señaló que no se busca la repatriación de los restos del expresidente Díaz, asegurando que "el pueblo" no quiere el porfiriato.

Los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, de la dictadura, de la represión, esos nunca. La otra cuestión no es algo pues que importe al estado mexicano, no es algo que el pueblo lo esté deseando...Considero que ahí están bien, Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí y pues que permanezca en paz ahí, que descanse en paz", indicó.