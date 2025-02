Revelan chats de padres que abandonaron a bebé en Edomex

El medio nacional, Milenio ha revelado una serie de capturas de pantalla de los padres del bebé abandonado en la ciudad de Tultitlán, en el Estado de México, donde a pesar de las versiones de que el abandono fue planeado solo por el padre, se muestra lo contrario a esta versión.

Desde el día de ayer, el caso del bebé abandonado a causado revuelo en las redes sociales, pues en un principio Diana N, denunció que su pareja, tomo al bebé y se fue sin dar explicación, dejando toda la culpa de lo ocurrido a este.

Sin embargo, ahora se han liberado una serie de capturas de pantalla de Whatsapp, donde queda claro que Diana "N" y Lucio "N", planearon el abandono del bebé nacido de manera espontánea.

Tras dar a luz de manera espontánea, se escriben:

Diana "N": "Aún se mueve".

Lucio: "Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención [....] Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver".









Madre: "Tíralo en algún canal".









Lucio: "Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma, o lo teníamos o no lo teníamos."

El abandono del bebé no solo quedó evidenciado en los chats, sino que también fue captado por una cámara de seguridad de la colonia Fuentes del Valle, en el municipio de Tultitlán.