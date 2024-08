Revelan video del momento en que despegó el avión que llevaba a 'El Mayo'

A través de un video se constató el momento en que el avión que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos para su captura partió de un aeródromo ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El video fue revelado por el medio de comunicación nacional Milenio la noche de este jueves 22 de agosto, a punto de cumplirse un mes de la captura de estos dos capos de la droga.

En el clip cuya duración es de 13 segundos se aprecia el momento en que el avión bimotor Beechcraft King Air 350 arranca a toda velocidad, esto en un terreno a simple vista desolado que, de acuerdo al medio de comunicación, corresponde a un aeródromo ubicado al norte de Culiacán, cerca de la comunidad de Campo, Berlín, en la zona de La Palma, Navolato.

El medio de comunicación afirma que estas imágenes coinciden con las presentadas por la fiscalía, y que la ubicación del aeródromo también coincide con lo que el propio Ismael "El Mayo" Zambada describió en su carta publicada recientemente, en la que dice que fue llevado a una pista de aterrizaje ubicada a 20 o 25 minutos de distancia del centro de eventos denominado Huertos del Pedregal.

"El 25 de julio, fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán... En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta... Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado", escribió "El Mayo".

Video del despegue del avión que trasladaba a "El Mayo" Zambada: