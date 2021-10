Ricardo Anaya sostiene que AMLO sí tiene un pacto con Emilio Lozoya

Una vez más Ricardo Anaya ha asegurado que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene un pacto con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

De acuerdo con Ricardo Anaya las fotos que compartió la periodista Lourdes Mendoza de Lozoya en un restaurante en Lomas de Chapultepec es la prueba del "pacto perverso" que éste tiene con AMLO.

El panista aseveró que el gobierno de México ahora se dedica a proteger a los delincuentes como Emilio Lozoya, a quien llamó corrupto, y persigue a sus opositores.

"Así es el gobierno, protege a los delincuentes y persigue opositores. A los delincuentes como Lozoya los premia. A las voces críticas les inventa delitos y las trata de aplastar"

Ricardo Anaya aseguró que AMLO sabe que la reforma eléctrica es tan absurda que no se va a aprobar y así podrá culpar a sus opositores de no poder bajar el precio de la luz.

Además, dijo que AMLO está obsesionado por tener el control total sobre todo y además lo calificó de dictador.

Asimismo, aseveró que el presidente sabe que su reforma energética no se va a aprobar y tiene el propósito "perverso" de culpar a sus opositores de no poder bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo.

"López Obrador, en el fondo, sabe que su reforma es tan absurda (quien va a querer sucia y cara en lugar de limpia y barata), es tan absurda su reforma que él sabe que se va a aprobar ¿y sabes qué va a hacer cuando no se apruebe? De mí te acuerdas. Te va a decir en la mañanera: yo quería bajar el precio de la luz para ayudar al pueblo pero los de la oposición, que son malos, no me dejaron"

Ricardo Anaya aseguro que Emilio Lozoya se quedó dinero que supuestamente usó para sobornos

En el tercer video de su serie para demostrar su inocencia, antes de su audiencia del pasado 4 de octubre, Ricardo Anaya aseguró que Lozoya se quedó el dinero que supuestamente usó para sobornos.

Fue en el video que compartió en redes sociales el 30 de septiembre que aseguró que Emilio Lozoya se quedó con el dinero que le dio Odebrecht.

Además, aseguró que el gobierno de AMLO le va a permitir quedarse con millones de pesos a cambio de que éste incrimine a sus opositores.

"Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos"

Ricardo Anaya mostró que en la página 562 del anexo 4 de su carpeta de investigación, donde aparece el estado de cuenta de la empresa Zecapan.

En esta empresa, fue que se depositó el dinero a Emilio Lozoya, según el director de Odebrecht y que supuestamente Lozoya repartió entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.

Sin embargo, para noviembre de 2014, el dinero continuaba en la cuenta de la empresa de Emilio Lozoya, aseguró Anaya.