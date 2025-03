Ricardo Monreal confirma suspensión de la Ley ISSSTE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmo por medio de una conferencia de prensa que debido a la inconformidad de los maestros, la Ley Issste será suspendida.

Monreal señaló que la ley no será negada ni aprobada hasta que exista un diálogo con los maestros, quienes serán los más afectados por la polemica ley.

“La ley del Issste no vamos ahora a aprobarla o a rechazarla, vamos a someterla a votación vamos a cumplir con el compromiso que se ha hecho con instituciones públicas del Ejecutivo en el sentido de que esta reforma en materia del Issste no se habrá de aprobar si no hay acuerdo con los maestros, no se va a precipitar no habrá albazos legislativos ni habrá premura en su aprobación sin que estén enterados los maestros. Así es que esta reforma está pendiente, no habrá en este momento nada que acelere su aprobación”, dijo en conferencia de prensa.

La propuesta tiene desde el 7 de febrero en las Comisiones, sin embargo, su aprobación se ha ido retrasando derivado a la constante denuncia de las y los maestros quienes alegan que de aprobarse incrementarán las cuotas de seguridad social a los trabajadores de base y su gremio