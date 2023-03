Sacerdote y monja dejan la religión porque se enamoraron

Una pareja se hizo viral en TikTok debido a su peculiar historia de amor.

Massiel Pereyra y Tomás Cam, estudiaban para monja y sacerdote respectivamente, sin embargo, su vida dio un gran giro y sus planes cambiaron. De acuerdo a la pareja, ellos estudiaron por más de cinco años pues deseaban dedicarse a la religión.

Ambos señalan que se dieron cuenta que no era lo que realmente querían y terminaron enamorados y actualmente comparten su historia de amor a través de las redes sociales.

¿Cómo se conocieron?

La pareja estudió en la misma institución y aunque pocas veces hablaron no llegó a más. Ambos tomaron rumbos distintos y no supieron nada el uno del otro.

Su reencuentro ocurrió cuando un amigo en común le contó a Massiel Pereyra que Tomás se había retirado y ya no buscaba ser sacerdote.

Fue en ese momento que la joven encontró el perfil de Instagram del hombre y comenzó a seguirlo, fue entonces cuando Tomás decidió escribirle y quedaron en encontrarse en persona.

La pareja quedó de verse en el puente de Los Suspiros en Lima, Perú, considerado como un sitio romántico. Ahí, Tomás se dio cuenta que era su alma gemela y quiso darse una oportunidad con Massiel.

La pareja de enamorados comparte su historia en su cuenta de TikTok.

Actualmente ambos llevan varios meses juntos y utilizan su cuenta de TikTok para mostrar su día a día. Los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría apoyó a la pareja e incluso hicieron bromas.

"Será q me tengo que meter a monja para encontrar al amor de mi vida", "Que linda historia...!! Pero me pareció gracioso cuando dijo ¡así ya vamos 6 meses!, creí que tenían más tiempo", " De mi parte los felicito porque sin los planes de Dios y el los unió solo no dejen de encomendarse en todo momento en Dios para que siga fortaleciendo", fueron algunos de los comentarios que se leen en TikTok.