Sale libre ex líder criminal mexicano en Indiana

El exlíder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, a sido liberado de la prisión de Indiana este pasado 30 de agosto tras cumplir su condenado 25 años de prisión. Se prevé que pueda ser extraditado a Mexico para ser juzgado en nuestro país.

Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en Tamaulipas en el 2003, para después ser enviado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de tráfico de cocaína y mariguana, lavado de dinero y de amenazar a dos agentes federales estadunidenses.

"Me disculpo con mi país, México, con Estados Unidos, mi familia, mi esposa, especialmente, mis hijos, por los errores que he cometido. Creo que el tiempo que he pasado en prisión he reflexionado y me he dado cuenta del mal comportamiento que he tenido y de verdad estoy arrepentido. Tambén me disculpo con todas las personas que herí directa e indirectamente", dijo el capo en la audiencia en la que conoció su sentencia.

Las autoridades americanas sentenciaron al líder criminal a 25 años de prisión en el 2010, pero las autoridades decidieron contar el tiempo que paso encerrado en México tras su captura.

Osiel Cárdenas Guillén buscó asegurar su libertad una vez que saliera de prisión en Estados Unidos y dejara de estar en custodia del Buró de Prisiones en ese país, por lo que tramitó un amparo para que se cerrara un proceso penal en su contra en México por posesión de armas.

Osiel Cárdenas Guillén es reconocido como el fundador de los extintos "Zetas" grupo armado conocido por sus dantescas ataques y crueldad contra sus víctimas. En el estado de Coahuila, el ataque de este grupo contra civiles en Allende fue declarado como un acto terrorista.

Hasta el momento, Coahuila es el único estado de la federación que ha sentenciado por terrorismo a grupos criminales.