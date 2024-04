Samuel García aclara su horario de trabajo tras regaño de su mamá

En las redes sociales regias se desató una polémica, esto después de que el gobernador del estado, Samuel García, asegurara que su horario como gobernador es de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero ahora el mandatario estatal rectificó lo dicho.

Por medio de sus redes sociales, Samuel García reveló que después de una llamada de su madre, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, este tuvo que aclarar que es gobernador del estado completo y sigue al pendiente de lo que pasa en el estado, incluso en días festivos

"Me marcó mamá y me dijo que el corrupto de (Francisco Reynaldo) Cienfuegos subió un video diciendo que soy un gobernador que solo trabaja de 9 a 5. Andaba encabritada y me dijo: ´desmiente a ese patán´. Como es mamá, le voy a hacer caso". dijo el mandatario.

"Nunca paramos hasta dormirnos, a ustedes les consta que siempre trabajo sábados y domingos. Ejemplo de que en estas vacaciones no salí, me quedé la semana de Pascua, Jueves Santo y toda la semana y este fin (de semana) voy a estar jalando porque Nuevo León es imparable, Nuevo León no descansa y yo estoy a la altura de Nuevo León". continuó.

Que quede claro: el gobernador de Nuevo León trabaja todos los días de 5 de la mañana a 11 de la noche por y para Nuevo León. Sábados, domingos y días festivos incluidos, y los resultados hablan por sí solos. ¡ÁNIMO! pic.twitter.com/CUJg2bcNDC — Samuel García (@samuel_garcias) April 5, 2024

A modo de remate, el mandatario estatal insistió en que él es más trabajador que todos los que se han enfocado en criticarlo, lo que justificaría la razón por la que en Nuevo León haya un importante desarrollo.