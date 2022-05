Samuel García afirma que incendios fueron provocados para desestabilizar su gobierno

El joven gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García, afirmó que los incendios que se encuentran en San Jerónimo, fueron provocados de manera intencional, con el objetivo de desestabilizar su gobierno.

Los incendios que el gobernador hace referencia son los registrados en la colonia Residencial Colinas de San Jerónimo, en la colonia Santa María, en las faldas del Cerro de las Mitras y el tercero se originó en la avenida Aarón Sáenz y se propagó hasta el Anillo Periférico, según reportes locales.

Ante estos incendios tan cercanos a zonas habitables, el gobernador del estado, afirmó que estos incendios busca mermar su administración así como la del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

"Quiero decirles que estos incendios fueron provocados, no fue una negligencia, no fue un tema natural forestal (...) Hay gente idiotizada, perversa, no sé si los contraten o lo hagan ellos mutuamente"

"Los incendios de hoy de San Jerónimo (...) fueron provocados por un grupo o por alguien que definitivamente quiere desestabilizar, quiere afectar, los gobiernos de mi compadre Luis Donaldo y el mío" afirmó Samuel García.

García Sepúlveda comentó que solicitará a la Fiscalía de Nuevo León que investigue este suceso para dar con los responsables y que estos reciban una sanción ejemplar.