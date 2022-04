Samuel García pide no bañarse dos veces para ahorrar agua

Debido a la intensa sequia que se viven en el norte de México, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió a la población limitar el numero de duchas que se toman a solo una por día.

El gobernador afirmo que los esfuerzos del gobierno serán inútiles si la población gasta el agua con dobles baños o llenando albercas debido al calor que se vive en el esta región.

"Toda esta recuperación no va a servir de nada, ni el esfuerzo, ni la inversión, si no cuidamos el consumo. Ayuden a Agua y Drenaje con todas las campañas que tenemos. Puede llegar a subir la temperatura hasta 40 grados, ese no es motivo para tirar el agua, ni dobles baños, mucho menos para andar llenando albercas”, dijo.

La falta de agua en un problema en Monterrey. Foto: Octavio Gómez/Proceso

El gobernador del estado aseguro que se ha viajado a la capital del país para pedir al gobierno federal la construcción de pozos acuíferos para la extracción de agua, además de acelerar la construcción de la Presa Libertad