SCJN discutirá la objeción de conciencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alista la discusión sobre la objeción de conciencia tras declarar inconstitucional la criminalización del aborto.

El ministro Luis María Aguilar señala que ya hay un proyecto para que la SCJN discuta la objeción de conciencia, sólo un día después de la resolución histórica que evitará que mujeres y personas gestantes vayan a la cárcel por abortar.

¿Cuándo inicia la SCJN la discusión sobre objeción de conciencia?

La SCJN aprobó declarar inconstitucional el criminalizar el aborto y prepara para la discusión sobre la objeción de conciencia.

El ministro Luis María Aguilar comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que tal vez sea el jueves 9 de septiembre que presentará un proyecto en la SCJN.

Luis María Aguilar detalló que la propuesta que presentará a los ministros de la SCJN busca analizar cuáles serían las condiciones cuando hay objeción de conciencia.

Debido a que hay médicos que por su naturaleza o su ética personal, rechazan practicar un aborto.

"En efecto, hay muchas personas que no están convencidas de ello por sus condiciones morales o religiosas y tendremos que decidir qué es lo que se debe hacer en esos casos"

LUIS MARÍA AGUILAR

¿Qué es la objeción de conciencia?

Sobre si te has preguntado ¿qué es la objeción de conciencia? te platicamos que es una razón o argumento de carácter ético o religioso por el que una persona no cumple o se opone a disposiciones oficiales.

En la Medicina la objeción de conciencia es definida como la decisión individual que toma un profesional de la medicina para no realizar un acto médico científico y legalmente aprobado.

Es decir, hay médicos que por ética personal o cuestiones religiosas consideran que no deben practicar un aborto, a pesar de ser legal.

SCJN definirá también la vida en la gestación

El pleno de la SCJN declaró que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.

Pero hay otros asuntos que aún falta por detallarse en el máximo tribunal de justicia como la vida en la gestación.

Al respecto, el ministro Luis María Aguilar señaló que discutirán cuándo se debe considerar en que se inicia la vida en la gestación para saber cuáles son las consecuencias de que ya esté concebido un ser para después ser feto.

No obstante, aclaró que ello no tiene nada que ver con lo que ser votó "porque lo que se votó no tiene nada que ver con el aborto sino con la libertad de la mujer para tomar su decisión".

"Nosotros no estamos aprobando el aborto ni estando considerando que sea bueno ni que deba hacerse. Lo que estamos haciendo es decir que la mujer tiene la libertad sobre su cuerpo y para decidir si quiere o no ser madre y por lo tanto continuar o no con su embarazo".

El ministro Luis María Aguilar dijo que el Estado mexicano tiene la obligación de favorecer las condiciones para que el aborto se realice son total seguridad y de manera gratuita.

Asimismo, subrayó que ningún juez en todo el país podrá condenar a una mujer por abortar.