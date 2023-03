SCJN le pone freno al Plan B de la Reforma Electoral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B de la Reforma Electoral del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y concedió la suspensión que solicitaron.

El Ministro Poniente Javier Laynez Potisek admitió el día de hoy 24 de marzo del 2023 la demanda de Controversial Constitucional que interpuso el INE contra "el decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Material Electoral".

Del mismo modo, el Ministro pidió al Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal su contestación dentro del plazo que marca la ley, para que sus posturas atraviesen por un análisis y se busque una solución.

El máximo tribunal del país admitió la demanda del INE y otorgó la suspensión porque dicho Decreto no sólo se centra en lo general, sino también en lo particular: "no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede".

También, el Ministro Instructor argumentó que concedió la suspensión de todos los artículos impugnados para que la situación "se mantenga en el estado en la que hoy se encuentra"

Aunado a esto, el Tribunal manifestó que la suspensión que solicitó el Instituto Electoral se concedió porque se ponían en riesgo derechos político-electorales de los mexicanos. Del mismo modo, explicó que la Suprema Corte puede otorgar suspensiones en Controversias Constitucionales, aún tratándose de leyes, si los derechos humanos corren el riesgo de ser vulnerados de manera irreparable.

INFOBAE