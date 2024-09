¿Se aprobará la reducción de la jornada laboral?

La posibilidad de aprobar la reducción de la jornada laboral en México ha sido uno de los temas de mayor discusión. La exdiputada de Morena, Susana Prieto Terrazas, señaló que la aprobación de esta reforma podría llevarse a cabo con la misma rapidez que la reciente reforma judicial, siempre y cuando los legisladores de Morena así lo deseen.

La postura de Susana Prieto

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Prieto mencionó que los senadores y diputados de Morena podrían sacar adelante la reforma de la reducción de la jornada laboral tan rápidamente como lo hicieron con la reforma al Poder Judicial. Según la exdiputada, la agilidad con la que se aprobó la reforma judicial, que comenzó el 3 de septiembre de 2023 y culminó en menos de diez días, podría replicarse si se decidiera priorizar esta propuesta.

Sin embargo, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, han expresado que la reducción de la jornada laboral no es una prioridad en la agenda política actual, acusó. Prieto cuestionó esta postura y llamó a los trabajadores a no quedarse "de brazos cruzados", sugiriendo la necesidad de manifestarse para que se tome en cuenta esta demanda, la cual fue uno de los temas por los que muchos votaron en el "Plan C" de Morena.

¿En qué consiste la propuesta de reducción de la jornada laboral?

La reforma que propone la reducción de la jornada laboral en México busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores. Esta iniciativa, presentada por Susana Prieto Terrazas, tiene como objetivo modificar el artículo 123 de la Constitución y el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. La reforma plantea reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, estableciendo al menos dos días de descanso obligatorio.

Estado actual de la reforma

Aunque la propuesta no fue aprobada en la Cámara de Diputados en octubre de 2023, se han realizado foros de Parlamento Abierto donde empresarios, trabajadores y expertos discutieron sus implicaciones. En noviembre del mismo año, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen para ser discutido en el pleno. Se espera que en 2024 se reanude la discusión y que, si se aprueba, la implementación de la reforma sea gradual, permitiendo que las empresas se adapten progresivamente a la nueva normativa.

Jornada laboral actual en México

Actualmente, la jornada laboral en México varía según el horario de trabajo:

Diurna: Hasta 8 horas (de 6:00 a 20:00).

Nocturna: Hasta 7 horas (de 20:00 a 6:00).

Mixta: Hasta 7.5 horas, combinando turnos diurnos y nocturnos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que un 27% de la población trabajadora del país labora más de 48 horas a la semana, lo que coloca a México entre los países con jornadas laborales más largas según la OCDE, con un promedio de 2,127 horas trabajadas anualmente.