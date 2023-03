Se burlan de Samuel García por su ingles: Gobernador promete tomar clases

Este pasado 24 de Marzo, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, hablo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York sobre como mejorar las practicas hídricas, donde el mandatario hablo en ingles.

En el video, el gobernador hablo sobre los proyectos hídricos del estado, los internautas se burlaron del gobernador, pues a pesar de tener una buena dicción, el gobernador tenia un fuerte acento, algo que por naturaleza es difícil de suprimir.

"Hasta pienso que Samuel García imita con el mal inglés a Peña Nieto" y "Fuimos súper injustos con Peña" fueron comentarios de crítica por algunos.

Ante las criticas, el mismo gobernador, anuncio por su cuenta de Twitter que estudiaría para poder mejorar su pronunciación del idioma ingles, pero aseguro que a pesar de su acento, este logro convencer a Elon Musk de instalar su planta de Tesla en Nuevo León.

"Prometo mejorarlo because this is INSULTING and UNACCEPTABLE, pero aún así mi compadre @elonmusk llegó a NL", escribió el mandatario.

Prometo mejorarlo because this is INSULTING and UNACCEPTABLE, pero aún así mi compadre @elonmusk llegó a NL https://t.co/ugjmJvM7Lx — Samuel García (@samuel_garcias) March 27, 2023

El video de Samuel García recordó el también fuerte acento del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando este pronuncio la palabra, "infrastructure" como "infrastructructchur".

La palabra infraestructura es una palabra complicada de pronunciar para los que no tiene como lengua materna el ingles.