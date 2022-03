Se complican relaciones de Europa con México tras carta publica

El Parlamento Europeo no ratificará pronto el acuerdo comercial que mantiene con México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondiera con una carta pública una resolución emitida por los eurodiputados, dijo este viernes el doctor Rafael Fernández de Castro.

"Por lo pronto no van a ratificar el acuerdo comercial que tanto nos urge. No le busquemos, el mundo está muy fragmentado (...) salir a decir que los cielos de México están abiertos, nos quedamos aislados, nos quedamos como Brasil, India y China que no terminan de condenar", dijo el experto del Centro de Estudios de México y Estados Unidos de la Universidad de California en entrevista con Carlos Loret de Mola.

"Hay que estar con los que están con el Derecho Internacional que son los europeos, más que los estadounidenses, eso hay que decirlo abiertamente", dijo Fernández de Castro.

Fernández de Castro se refiere al acuerdo comercial que la Unión Europea y México concluyeron en 2020 y que actualiza el Acuerdo Global de 1997, que entró en vigor en el año 2000 y que todavía está pendiente de ratificación.

Sobre este acuerdo, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dijo el pasado 9 de marzo que daría beneficios mutuos por lo que debía ser "firmado y ratificado lo antes posible".

Ante los medios, Albares reiteró su ofrecimiento de ayuda para que se concretara la modernización del acuerdo.

López Obrador reconoció este viernes que fueron él y su vocero Jesús Ramírez Cuevas quienes escribieron la carta dirigida a los legisladores europeos. En ella pidieron a la Eurocámara no actuar como "borregos" de un movimiento que busca restar fuerza a la Cuarta Transformación.

En el comunicado publicado el jueves por la noche, el gobierno de México pidió a los legisladores europeos leer bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto luego de que el Parlamento Europeo (PE) condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México.

Integrantes de los partidos de oposición y propios aliados de Morena criticaron la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo al pronunciamiento que emitieron el jueves.

Con información de LATINUS