'Se despide' de sus tinas para juntar agua tras sequía en Nuevo León

Monterrey.- La sequía en la zona metropolitana de Monterrey impactó la vida cotidiana de los regios, a tal grado que la recolección de agua fue de las nuevas tareas dentro la rutina diaria de los integrantes de la población del estado de Nuevo León.

Tinas, tambos, vaporeras y hasta botellas de plástico fueron de los instrumentos de recolección de agua en los difíciles meses.

Y tras meses de sequía y días sin agua, la lluvia que impactó al estado a principios de septiembre hizo que se aminorara la crisis y muchas de regiones afectadas por el suministro de agua pudieran "darse un respiro" otra vez.

El ejemplo, una mujer llamada Erika, habitante del municipio de García, Nuevo León (A 36 kilómetros de la ciudad de Monterrey) que se "despidió" de sus tinas, tambos y otros recipientes con los que recolectaba agua y compartió su agradecimiento con ellos, pues la acompañaron durante difíciles momentos este 2022.

En la publicación de Facebook que ya ha sido compartida por más de 5 mil personas dice lo siguiente:

"Descansen guerreros. Fue una fuerte batalla", al mismo tiempo que señala que se siente agradecida.

En la foto se observan las tinas en desuso, volteadas hacia abajo en el patio de su casa.

Y mientras muchas personas compartieron el sentimiento, otras le dijeron que no debe bajar la guardia o confiarse, pues si bien, las lluvias mejoraron la posibilidad del suministro de agua, no se debe cantar victoria.

¿Ya se terminó la sequía en Nuevo León?Aunque las principales presas de Nuevo León aumentaron su nivel por las lluvias y actualmente se ubican en:

Presa La Boca: 79 %

Presa El Cuchillo: 66 %

Presa Cerro Prieto: 15 %

Esto no quiere decir que la crisis por sequía terminó, pues el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, sostuvo hace días que a excepción de García ya hay un abasto de agua las 24 horas del día, toda la semana.

Durante una rueda de prensa Nuevo León Informa, el titular de la paraestatal, dijo que también podrían presentarse problemas en zonas elevadas de la ciudad, hasta donde la presión del agua tiene problemas para subir.

En sí, un total de 80 colonias del municipio de García seguirán con la sequía debido a problemas en la infraestructura de la red pluvial, dijo el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

Ante esto, el alcalde Carlos Alberto Guevara, señaló para ABC Noticias que pedirá una explicación al director de Agua y Drenaje, ya que no encuentra argumento alguno sobre el por qué toda el área metropolitana contará con el servicio regular, a excepción de García.

"Si en el pasado había agua en todas las colonias hoy ¿Por qué no? Comenta sobre la infraestructura, ahorita está cerrado el tema de factibilidades de construcciones, no hay construcciones (nuevas), son las mismas colonias, son las mismas casas, ¿por qué falta infraestructura? Si antes había agua, y hoy no", comentó.

Guevara indicó que sostendrá una reunión con Juan Ignacio Barragán, mañana 20 de septiembre, en la cual pedirá una justificación del anuncio emitido y en caso de ser necesario, buscará al gobernador Samuel García.

"Yo voy a buscar que se regularice el tema del agua, es una obligación, está por ley tenemos que darles el agua a los ciudadanos... ver de qué manera se daba en el pasado, para que se vuelva a dar", concluyó.