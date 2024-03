¿Se paga doble si trabajas Jueves y Viernes Santo?

La Semana Santa comenzó, y con ello también las vacaciones tanto en escuelas como en algunas compañías de México.

Sin embargo, no en todas las empresas aplica ya que no pueden detener su producción y en algunos casos solo se les da un día o dos a sus trabajadores.

¿Habrá pago extra para los empleados que trabajes jueves y viernes santo?

No. Las personas que acudan a su trabajo los días jueves 28 y viernes 29 de marzo, considerados como "Santos", no podrán reclamar un pago doble o triple por ello, y es que estas fechas no son contempladas como periodo oficial de descanso.

Un dato importante a considerar que debes de conocer es que los días jueves 28 de marzo y viernes 29 los bancos no estarán abiertos.

Lo anterior fue determinado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, y comunicado por redes sociales.

¿Qué es la Semana Santa?

La Semana Santa es una celebración religiosa cristiana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta festividad tiene lugar durante la última semana de la Cuaresma, que es el período de 40 días de preparación espiritual antes de la Pascua.

Comienza con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido con hojas de palma por la multitud.

Durante la semana, se recuerdan los eventos más significativos de la vida de Jesús, incluyendo la Última Cena (Jueves Santo), la crucifixión y muerte en la cruz (Viernes Santo), y finaliza con la celebración de la resurrección de Jesús en el Domingo de Pascua.

Durante la Semana Santa, muchas iglesias realizan servicios religiosos especiales, como procesiones, vigilias, liturgias y representaciones teatrales que recrean los eventos de la Pasión. Los fieles también participan en prácticas de devoción, oración, penitencia y ayuno como una forma de prepararse espiritualmente para celebrar la resurrección de Jesús.

Asimismo es una de las festividades más importantes en el calendario litúrgico cristiano y es observada por millones de personas en todo el mundo, tanto en la tradición católica como en las diferentes denominaciones protestantes y ortodoxas.