Secuestradores y narcotraficantes deben ser asesinados: Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO. - Andrés Manuel López Obrador, presentó un video en el que aparece el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira asegurando que el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, le habría señalado que los secuestradores y narcotraficantes deberían de ser asesinados.

En la conferencia Mañanera de este miércoles 2 de marzo, AMLO dio a conocer el video en el que aparece el exgobernador coahuilense y expresidente del PRI en México, Humberto Moreira Valdez, realizando serios cuestionamientos a Felipe Calderón Hinojosa.

En el video, Moreira Valdez, cuenta que en un encuentro que tuvo con el entonces presidente de México Felipe Calderón en el Hotel Quinta Real tras una reunión con empresarios coahuilenses, sostuvo una conversación sobre el castigo que se les debe de dar a los narcotraficantes y secuestradores.

"Me dijiste. ¿Qué piensa usted de estos castigos a los secuestradores y narcotraficantes? Le dije debe de ser un castigo legal y muy severo. Tú me dijiste. Que por ti mejor deberían de ser asesinados. Me quede impactado con tu respuesta", señaló textualmente en el video el exgobernador coahuilense.

En el video, Moreira Valdez, asegura que la respuesta que le dio Calderón Hinojosa, era digna de un dictador. "Una respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso es, te pareces mucho a él, un poco más frentón, bueno mucho más frentón".

Andrés Manuel López Obrador, no precisó de que fecha es la grabación del video y se es posterior al encarcelamiento y posterior liberación de Moreira Valdez durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, o durante la época en la que el exgobernador coahuilense era presidente del Comité Directivo Nacional del PRI.

Lo que si se puede observar que se dio en el marco de una serie de Twitters que intercambió el exgobernador con el expresidente de México.