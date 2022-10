Sedena cancela comparecencia ante diputados por hackeo

De manera repentina, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, canceló su comparecencia ante diputados por el tema del hackeo que sufrió la institución, dejando en manos de activistas y periodistas información sensible militar mexicana.

Así lo dio a conocer el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, quien fue uno de los funcionario que pidió que la Sedena diera una explicación de este rompimiento de la brecha de seguridad cibernética.

"He sido notificado por parte de la Secretaria Técnica de la Comisión de Defensa, que el Gral Crescencio Sandoval ha pospuesto hasta nuevo aviso la reunión que teníamos para el próximo 18 de octubre}"...."No sólo no le importa comparecer, sino que desdeña a todo un poder. Lamentable", escribió el militante de Movimiento Ciudadano.

Esta nueva negativa de la Sedena para presentar un informe sobre el hackeo llega de la mano de la queja de los diputados quienes afirman que desde la copula militar, se niega a dar una declaración y comparecer ante el poder civil.

ANteriormente, el diputado independiente Emilio Álvarez Icaza, señaló que de manera despota, Crescencio Sandoval, exigió que los diputados lo visitaran a los horarios que el impuso y que fuera a puerta cerrada.