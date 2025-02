Sedena descarta espionaje con drones de EU en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina del Gobierno, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, negó de manera tajante que exista algún indicio de espionaje a través de drones estadounidenses en territorio mexicano. Estas declaraciones se producen tras reportes de la semana pasada sobre el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas, lo que había generado diversas especulaciones acerca de posibles actividades de inteligencia extranjera en México.

En respuesta a las preguntas de los medios, Trevilla enfatizó que las Fuerzas Armadas mexicanas actúan conforme a la ley y que no se puede basar la evaluación de estas operaciones en suposiciones. "No nos podemos basar en suposiciones, las Fuerzas Armadas nos basamos en lo que dice la ley. No hay ningún indicio de que hayan violado el espacio aéreo nacional. No hay ningún indicio al respecto", afirmó el general. Estas declaraciones contraponen comentarios previos del mismo funcionario, cuando días atrás había señalado que "no se podía descartar" el espionaje, ya que se desconocían las acciones realizadas por dichos drones.

El titular de la Sedena también destacó la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, subrayando que algunos operativos recientes han sido fruto del intercambio de información entre ambos países. "Incluso, hablando de los últimos detenidos en Culiacán, esos operativos son producto del trabajo de inteligencia conjunto y, cuando estas aeronaves llegan a volar, únicamente complementan el trabajo o la información que tiene México", explicó Trevilla, sin precisar a qué detenciones se refería.

Por otro lado, diversos reportes de The New York Times y CNN han señalado que los drones detectados en la frontera son del modelo MQ-9, aeronaves no tripuladas utilizadas por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para identificar laboratorios de fentanilo. Aunque estos dispositivos no están armados, pueden ser equipados con cargas explosivas, lo que añade una dimensión de preocupación en el ámbito de la seguridad.

A pesar de las especulaciones generadas, la Sedena se muestra confiada en que no se han cometido violaciones al espacio aéreo nacional, y resalta la importancia de la colaboración bilateral para reforzar las operaciones de inteligencia y mantener la seguridad en el país.