Senado recibe minuta de la Reforma Judicial; se discutirá en el pleno la próxima semana

El Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta de la Reforma Judicial, aprobada por el Pleno de San Lázaro esta madrugada, y de inmediato se turnó a comisiones, informó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

El legislador del Partido del Trabajo informó que el martes 10 de septiembre en la sesión del Pleno del Senado será la primera lectura del dictamen de la reforma y el miércoles 11, en una segunda sesión del Pleno, será discutida y en su caso aprobada la enmienda constitucional.

Aunque a Morena, PT y Partido Verde les falta un voto para conseguir la mayoría calificada para la aprobación de dicha reforma, es decir más de dos tercios de los votos, Gerardo Fernández Noroña dijo que conseguirá los apoyos requeridos, pues "estamos sobrados".

"Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo, sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo", indicó.

Fernández Noroña adelantó que las opciones para sedes alternas de la Cámara de Senadores en caso de que haya bloqueos a la sede senatorial por trabajadores del Poder Judicial o estudiantes de las Facultades de Derecho, son Centro Bancomer, el Centro Banamex o la antigua sede del Senado en la calle Xicoténcatl.

El presidente del Senado informó que dijo que llamará a la fuerza pública para garantizar la seguridad de los senadores, cuando discutan, la Reforma Judicial.