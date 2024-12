Separan a policía que humilló y golpeó a detenidos en Guanajuato

Recientemente, resurgió un video de un grupo de policías del estado de Guanajuato, en donde estos obligan a los detenidos a pelear entre ellos y, posteriormente, a besarse. Debido a estas imágenes, el comisario de la Región IV de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, Christian Eduardo Morales, fue destituido de su cargo.

#INDIGNANTE | Un grupo de policias municipales en el estado de Guanajuato agredieron a golpes a dos detenidos y ademas los humillaron y obligaron a golpearse y besarse entre si.



Mira @FGEGUANAJUATO para que te pongas a trabajar y detengas a esos malditos pic.twitter.com/zW5lrtS5Nf — Libro Negro (@Libro_negro_) December 14, 2024

Fue el secretario de Seguridad Pública del estado quien dio a conocer que Christian Eduardo Morales fue separado de su cargo, ya que aparece en el video golpeando a los detenidos.

"Ya no labora en la institución, ya no está trabajando, por cuestiones propias del reglamento y por lo convenido por él mismo, ya no está trabajando en la institución", afirmó Juan Mauro González, secretario de Seguridad Pública de Guanajuato.

Para las autoridades de Celaya, ninguno de los elementos que se observan en el video sigue perteneciendo a la corporación.

El video ya mencionado data del 2020, pero no fue hasta hace unos días que este resurgio en las redes sociales.