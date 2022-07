Sequía en Nuevo León: AMLO pedirá informe sobre escasez de agua

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes 4 de julio que se está dando seguimiento a la escasez de agua en Nuevo León y añadió que pedirá hoy un informe sobre las empresas que podrían ayudar a mitigar este problema.

Lo anterior lo dio a conocer durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Nosotros estamos dando seguimiento y apoyando en el caso de la falta de agua en Nuevo León, voy a pedir hoy un informe, porque la vez pasada que se dio a conocer la manera en que se estaba ayudando y se estaba trabajando en coordinación con el gobierno del Estado, se expuso también el consumo de agua de las empresas, creo 62, 63 empresas que podían ayudar para la escasez.

"Tengo la información que después de eso, ya estaban ayudando, pero después de que se informó sobre este asunto aquí, otros, se sumaron a entregar agua y no tengo información reciente, voy hoy a hablar con el director de Conagua para que nos informe", señaló el Presidente.

Agregó que el Gobierno Federal no quiere imponer nada y aclaró que los empresarios sí están ayudando pero no es suficiente con el agua que ellos tienen asignada porque se requiere mucha para el consumo doméstico.

El pasado 2 de julio la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que unas 23 empresas de diversos giros no cumplen con el pago de la cuota de garantía de agua por lo que ya iniciaron un procedimiento en su contra.

El titular de la Cuenca del Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, reveló que las empresas no pagan la cuota de garantía por el agua que no utilizan por lo que buscarán incorporar a la red de Agua y Drenaje de Monterrey.

"Ya hemos iniciado con aproximadamente entre 20 y 25 procedimientos, como 23, para ser más precisos con diferentes industrias, sin embargo ante el nuevo llamado y la insistencia del gobierno federal, en esta semana se acercaron nuevas industrias a compartirnos agua en físico".

El funcionario federal detalló que el agua de las 23 empresas representa un volumen de 6.7 millones de metros cúbicos.

"Hay industria que reporta que hay volúmenes que no utiliza, entonces esos volúmenes que no utiliza tiene que pagar una cuota de garantía, entonces hay industria que tiene años y no ha pagado la cuota de garantía y esos volúmenes indudablemente los tenemos que recuperar para el Estado".